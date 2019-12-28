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В 2020 году в Петербурге установят 39 новых светофоров
Сегодня, 7:04
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lesjasap

В 2020 году в Петербурге установят 39 новых светофоров

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Монтаж начнется в мае, завершится в ноябре.

В 2020 году в Петербурге установят 39 новых светофоров. Об этом заявили представители ГИБДД по региону. По данным специалистов, уже утверждена адресная программа по созданию и модернизации объектов дорожного регулирования. Она будет действовать до 2022 года включительно.

При формировании программы учитывалось несколько факторов. Среди них - аварийная опасность участков. Многие зоны представлены комиссией по безопасности дорожного движения при губернаторе города, информацией от СМИ и местного населения. Опасные территории также выявлялись в ходе транспортных обследований профильного ведомства.

Известно, что монтаж светофоров начнется с мая 2020 года. Работы завершатся к первым числам ноября. 

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники ГИБДД обнаружили опасные для перевозки людей автобусы в Василеостровском районе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: адресная программа, гибдд, светофоры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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