В 2020 году взятки в Петербурге чаще всех брали полицейские

Всего за прошлый год завели 305 уголовных дел о взятках.

В 2020 году в Петербурге завели 305 уголовных дел о взятках, что на 21% больше показателей 2019 года. В суд ушло 191 дело из упомянутого количества. Об этом рассказали "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу.

По информации издания, чаще всего взяточниками оказывались сотрудники полиции. Всего за год по расследованным делам сумма ущерба, причиненная взятками, составила 3 миллиарда 99 миллионов 933 тысячи рублей, из этой суммы возместили более 1,6 млрд рублей, арест наложен на имущество на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

Ранее мы писали, как в прокуратуре Петербурга оценили дело об истязании детей в детском саду.

Фото: Piter.TV