В прокуратуре Петербурга оценили дело об истязании детей в детском саду

В конце прошлого года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, будто воспитательница трогала ее четырехлетнего ребенка за ягодицы без особой надобности.

В прокуратуре Петербурга рассмотрели заявление родителей детского сада № 19 Приморского района, где воспитателей заподозрили в истязании детей.

Как ответили "Фонтанке" в прокуратуре города, по результат проверки у ведомства не нашлось оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Родители детей встали на защиту обвиняемых воспитателей и попросили оценить обоснованность уголовного дела об истязании.

В конце прошлого года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, будто воспитательница трогала ее четырехлетнего ребенка за ягодицы без особой надобности. Другие родители назвали это выдумкой, в саду началась проверка, Следком возбудил уголовное дело об истязании.

Фото: Piter.tv