В 2020 году Сбербанк вложил в экономику Северо-Запада более 870 млрд рублей

Сбербанк по итогам 2020 года выдал корпоративным клиентам на Северо-Западе более 871,5 млрд рублей. Большая часть кредитов пришлась на Санкт-Петербург – 517 млрд рублей.

Самыми динамичными регионами по темпу роста кредитования в СЗФО стали Великий Новгород, где рост составил 231%, Республика Коми – 141% и Республика Карелия – 124%.

По объему выдачи лидируют такие отрасли, как лизинг – рост в 3,8 раз, химическая промышленность – в 2,2 раза и здравоохранение – в 2 раза.

Малому бизнесу Северо-Запада банк выдал 88,8 млрд, крупному и среднему – 328,9 млрд рублей, крупнейшему – 257,1 млрд рублей. Наиболее динамичный рост показало кредитование госсектора. Так, по СЗФО рост составил 18%, объем выдачи в этом сегменте составил 184,4 млрд рублей.

В 2020 году мы отмечаем рост интереса к проектам государственно-частного партнерства. Сбербанк поддержал ряд инфраструктурных инициатив, направленных на повышение качества жизни в регионах. В частности, в Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Вологодской областях в рамках концессионных соглашений будут модернизированы системы ЖКХ. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

По различным антикризисным программам, включая кредиты с господдержкой и реструктуризацию, банк в 2020 году выделил корпоративным клиентам на Северо-Западе свыше 70 млрд рублей. Из них 3,6 млрд по программе 0% и 26,2 млрд по кредиту под 2%. В настоящее время банк осуществляет финансирование по программе господдержки под 3% для наименее восстановившихся отраслей.

Ранее мы писали, что более 70% потребительских кредитов Сбербанка в СЗФО открыты онлайн.

Фото: пресс-служба Сбербанка