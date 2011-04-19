Более 70% потребительских кредитов Сбербанка в СЗФО открыты онлайн

Всего за год в регионе выдали почти 900 тысяч потребительских кредитов на сумму 234 млрд рублей.

В 2020 году Северо-Западный Сбербанк выдал почти 900 тысяч потребительских кредитов на сумму 234 млрд рублей. При этом 72% из них были открыты онлайн. Годом ранее этот показатель находился на уровне 58%, сообщила пресс-служба банка.

Больше всего кредитов через онлайн-банк и мобильное приложение Сбербанк Онлайн было оформлено в Мурманской области (81%), Петербурге (76%) и Архангельске (74%). Реже других онлайн-услугой банка пользовались жители Вологодской области (61%).

Стоит отметить, что Мурманская область оказалась в лидерах и по самой большой сумме кредите – 316,5 тысяч рублей. А вот самые маленькие кредиты в 2020 году брали жители Псковской области, где на одного заемщика в среднем приходится 197,8 тысяч рублей.

Мы видим, как с каждым годом все больше наших клиентов предпочитают интернет походу в банк. На 33% по Северо-Западу выросло количество потребительских кредитов, оформленных онлайн в прошлом году по отношению к 2019 году. Вклады также чаще открывают в онлайн-банке, чем в отделении. Растет доля платежей через дистанционные каналы. Технологии не стоят на месте, и такая тенденция будет продолжаться. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

С 5 марта Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет. Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая 2021 года.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на получение кредита можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Эта операция займет от двух минут, после чего деньги поступят на карту в течение минуты.

Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести ее) также можно в Сбербанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

Ранее мы писали, что объём выданной Сбербанком ипотеки в СЗФО вырос на 68% в 2020 году.

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