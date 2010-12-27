В 2019 году в Ленобласти реализовано свыше 20 предпринимательских идей жителями сельской местности

Всего с начала года трудоустроено около 2,5 тысяч жителей сельской местности, 283 клиента Биржи труда приступили к профессиональному обучению. Еще 5,5 тысяч получили услугу по профессиональной ориентации.

Свыше 20 предпринимательских идей реализовано с начала года жителями сельской местности.

Программа по самозанятости Биржи труда Ленинградской области позволяет начинающим предпринимателям получить финансовую поддержку на реализацию идеи, и оформить бизнес в режиме "одного окна". Для реализации проекта желающие заняться собственным делом получают стартовую компенсацию в размере 192 тысяч рублей, также предпринимателям выплачивается по 96 тысяч рублей за каждое созданное рабочее место.

К примеру, соискатель из деревни Новое Девяткино открыла салон красоты, услуги начинающего предпринимателя пользуются спросом. Много начинающих бизнесменов реализуют проекты в сельскохозяйственной сфере. Две клиентки Биржи труда из Волосовского района занялись разведением сельскохозяйственной птицы: в деревне Большое Кикерино теперь выращивают кур, а в деревне Добряницы разводят цесарок. Жительница деревни Керро Всеволожского района, прошедшая обучение основам предпринимательства, занялась изготовлением оригинальных букетов и корзин из фруктов и овощей, а предприниматель из деревни Русско Сланцевского района, имеющая опыт работы в личном подсобном хозяйстве, занялась разведением фазанов.

Возможности для трудоустройства жителей сельской местности постоянно расширяются. Работодатели региона за шесть месяцев 2019 года для трудоустройства сельчан предоставили в службу занятости более 9 тысяч вакансий. Всего с начала года трудоустроено около 2,5 тысяч жителей сельской местности, 283 клиента Биржи труда приступили к профессиональному обучению. Еще 5,5 тысяч получили услугу по профессиональной ориентации.

Истоник: пресс-служба ЛО