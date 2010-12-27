Скоро появятся смартофны для суровых погодных условий на российской ОС

Российский коммерческий смартфон на отечественной операционной системе Astra Linux поступит в продажу уже в 2019 году.

В 2019 году ожидается премьера новинки российских разработчиков, которые работают над созданием смартфона на российской ОС.

Производитель смартфонов Mobile Inform Group совместно с компанией Astra Linux заявили о запуске производства новых смартфонов. Главным его отличием и преимуществом будет работа при экстремальных температурах. Так производители утверждают, что при температурах от -20 до +60 градусов смартфон сможет работать 10-12 часов. При температуре в -30 градусов телефон сможет продержаться 4-5 часов.

Новый гаджет получил соответствующие сертификаты и разрешения. Известно, что диагональ нового смартфона будет 5,5 дюйма, память 64 гб с 4 гб оперативной памяти. Планируется выпуск десятков тысяч смартфонов.