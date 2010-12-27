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Скоро появятся смартофны для суровых погодных условий на российской ОС
Вчера, 13:53
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MShaffter

Скоро появятся смартофны для суровых погодных условий на российской ОС

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Российский коммерческий смартфон на отечественной операционной системе Astra Linux поступит в продажу уже в 2019 году.

В 2019 году ожидается премьера новинки российских разработчиков, которые работают над созданием смартфона на российской ОС.

Производитель смартфонов Mobile Inform Group совместно с компанией Astra Linux заявили о запуске производства новых смартфонов. Главным его отличием и преимуществом будет работа при экстремальных температурах. Так производители утверждают, что при температурах от -20 до +60 градусов смартфон сможет работать 10-12 часов. При температуре в -30 градусов телефон сможет продержаться 4-5 часов. 

Новый гаджет получил соответствующие сертификаты и разрешения. Известно, что диагональ нового смартфона будет 5,5 дюйма, память 64 гб с 4 гб оперативной памяти. Планируется выпуск десятков тысяч смартфонов.

 

Теги: гаджеты, импортозамещение, новости россии, российская ос, российский смартфон, технологии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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