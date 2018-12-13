В 2019 году "Кресты" на Арсенальной набережной станут доступны для посетителей

Старое здание изолятора передали Росимуществу.

В 2019 году "Кресты" на Арсенальной набережной станут доступны для всех желающих. Об этом заявил начальник УФСИН по городу и Ленобласти, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко в беседе с журналистом "КП-Петербург".

По словам Потапенко, после переезда в "Кресты-2" в старом изоляторе освободились семь зданий и два комплекса. Их передали Росимуществу. Специалист пообещал, что в этом году вход в "Кресты-1" станет доступен для посетителей.

Кроме того, генерал-майор рассказал о развитии "Крестов-2" в Колпино. В изоляторе, который получил звание самого уютного в стране, заключенным предлагают камеры метражом от 15 кв. м. Вскоре в СИЗО появятся дополнительные новшества. В частности, установят кабельное телевидение. Оно будет платным, но при этом с обратной связью: арестанты смогут общаться с родственниками и адвокатами. В числе удобств есть также бюро передач и продуктовый магазин.

Ранее мы писали, что руферы незаконно проникли в "Кресты" и устроили фотосессию в форме ФСИН.

Фото: Википедия / Andrew Shiva