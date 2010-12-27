В Петербурге создадут новый вид велопроката и новые трассы

Разработку инициативы доверили специалистам из Голландии и Бельгии.

В Санкт-Петербурге может появиться новый вид аренды велосипедов, который станет более удобным для жителей города. Об этом 14 марта заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

В КРТИ предлагают создать велопрокат по типу каршеринга, то есть петербуржцы смогут оставлять двухколесный транспорт на любой парковке города. Благодаря системе GPS навигаторов через приложение можно будет отметить местоположение стоянки для другого велосипедиста. Харлашкин также сообщил, что в рамках проекта в Петербурге сделают еще больше велопарковок, а для пользования закупят 5 тыс. новых велосипедов.

Воплотить идею в жизнь помогут специалисты из Голландии и Бельгии, где велотранспорт является чуть ли не основным средством передвижения. Харлашкин уверен, что они внесут большой вклад в развитие велоинфраструктуры Санкт-Петербурга.

Для того чтобы велосипедистам было где обкатывать новые велобайки, в 2018 году построят еще восемь новых маршрутов. Общая протяженность трасс займет 39,6 километров.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржцы требуют убрать велопарковки из центра города.