Петербуржцы требуют убрать велопарковки из центра Петербурга

Петербуржцы считают, что велосипедные парковки мешают проезду автомобилистов в центре города.

Активисты начнут пересчет парковочных мест для велосипедистов. Об этом сообщает пресс-службы организации автомобилистов “СПб. Авто”. Известно, что в течение двух часов утром 31 января в трех местах в центре города специалисты будут наблюдать за спортсменами на велосипедах. По их движения, в данное время годы велодорожки в Петербурге не востребованы.

Проверку проведут по набережной реки Фонтанке, на Большой Зелениной улице и Левашовском проспекте. Организаторы хотят показать властям Северной столицы, что на территории города нет необходимости в таком большом количестве велопарковочных мест, в то время как для машин складывается абсолютно противоположная ситуация.

Акцию решено провести из-за жалоб местных жителей, которые недовольны бездумным размещением парковок для велосипедов. Ради данных нужд, автомобилистам отрезают целые полосы дороги и перекрывают проезд. Петербуржцы недовольны тем, что конструкциями пользуются единицы, хотя для них построили чересчур много парковок.