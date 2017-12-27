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Петербуржцы требуют убрать велопарковки из центра Петербурга
Сегодня, 14:06
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lesjasap
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Петербуржцы требуют убрать велопарковки из центра Петербурга

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Петербуржцы считают, что велосипедные парковки мешают проезду автомобилистов в центре города.

Активисты начнут пересчет парковочных мест для велосипедистов. Об этом сообщает пресс-службы организации автомобилистов “СПб. Авто”. Известно, что в течение двух часов утром 31 января в трех местах в центре города специалисты будут наблюдать за спортсменами на велосипедах. По их движения, в данное время годы велодорожки в Петербурге не востребованы. 
 
Проверку проведут по набережной реки Фонтанке, на Большой Зелениной улице и Левашовском проспекте. Организаторы хотят показать властям Северной столицы, что на территории города нет необходимости в таком большом количестве велопарковочных мест, в то время как для машин складывается абсолютно противоположная ситуация. 
 
Акцию решено провести из-за жалоб местных жителей, которые недовольны бездумным размещением парковок для велосипедов. Ради данных нужд, автомобилистам отрезают целые полосы дороги и перекрывают проезд.  Петербуржцы недовольны тем, что конструкциями пользуются единицы, хотя для них построили чересчур много парковок.
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Теги: акция , велопарковки , велосипеды , парковки , центр города
Категории: Новости СПб

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