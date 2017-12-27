За 2017 в Петербурге своровали в два раза больше крышек люков

Водоканал подсчитал, сколько крышек люков у них своровали в 2017 году. Оказалось, что петербуржцы удвоили свои усилия в этих преступлениях. За 12 месяцев исчезли 640 крышек. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. За 12 месяцев позапрошлого года с улиц утащили 387 единиц люкового оборудования.
Ситуация в стране непростая, а это «легкие деньги». Люки доступны: снять и увезти крышку – ничего не стоит. Риск быть пойманными - невелик, ведь кражи совершаются ночью, пока все спят. Кроме того, сбыть украденное очень просто – металлолом ценится высоко
Валерий Баринов, замначальника Службы по контролю оперативной информации Ситуационного центра Водоканал
Лидером по числу таких краж остается Невский район. На него пришлось 40% всех случаев – 259. На втором месте Колпинский район с 121 похищенной крышкой. В Красносельском украли 78 металлических элементов. В ГУП отмечают, что в таком количестве кражи не происходили никогда.
Но есть и образцовые районы. В Центральном, Василеостровском, Петроградском и Курортном не своровали ни одной крышки люка.