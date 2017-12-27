В 2017 году Петербург посетило 7,5 миллионов туристов

Около 7,5 млн российских и иностранных туристов посетили Санкт-Петербург в прошлом году.

Около 7,5 млн российских и иностранных туристов посетили Санкт-Петербург в минувшем году. Об этом 19 января сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, который посетил в Мадриде одну из крупнейших в мире туристических ярмарок - FITUR.

В 2018 году Петербург может принять до 8 млн туристов. Глава города отметил, что за 5 лет турпоток в Петербург увеличился более чем вдвое. Для сравнения: за 2017 год город посетили 7,5 млн туристов, а в 2012 году эта отметка показывала 3,5 млн.

"Думаю, с учетом чемпионата мира по футболу, в этом году мы приблизимся к 8 млн. Специалисты полагают, что Санкт-Петербург может принять до 17 млн", - поделился Полтавченко.

Полтавченко подчеркнул, что Петербург делает ставку на то, чтобы люди приезжали в течение всего года. Губернатор привел оценки туроператоров, которые полагают, что из всех 11 городов, принимающих ЧМ по футболу, Петербург лучше всех готов к приему гостей, поскольку здесь имеется достаточное количество гостиниц по приемлемым ценам.

"Мы все заранее начали делать, создали программу, ориентированную на создание гостиниц 3-4 звезды, привлекаем инвесторов именно в этот сектор. Без конкурса предоставляем землю для строительства таких гостиниц, есть определенные преференции по налогам на имущество и на прибыль в первые 3 года работы. Инвесторам это интересно и выгодно", – рассказал Полтавченко.