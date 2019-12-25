В 14 районах Ленобласти до вечера отключат электричество 

Будут проводиться плановые работы.

В понедельник, 23 марта, в Ленинградской области запланировано проведение работ по обслуживанию электроприборов. Полностью обесточены будут 14 районов. Эта информация появилась на сайте ПАО "Ленэнерго".

В Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском и Тихвинском районы отключение электричества произойдет в период с 9:00 до 17:00. Жители Гатчинского и Тосненского районов пробудут без света на час дольше. В Лужском и Сланцевском районах, наоборот, возможность пользоваться электроприборами вернется к 16:00.

Отдельное расписание составлено для оставшихся пунктов. Так, в Кировском районе работы пройдут с 10:00 до 16:00, а в Ломоносовском – с 9:30 до 18:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в 2020 году нашли 13 незаконных врезок в систему газоснабжения.

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