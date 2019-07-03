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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

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В 35 населенных пунктах доля людей, заболевших ВИЧ, составляет около 0,5%.

В 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека. Об этом говорится в материалах "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте". Эти документы направлены Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

В 35 регионах страны доля населения, заболевшая ВИЧ, составляет около 0,5%. В Роспотребнадзоре также сообщили, что сейчас  в стране растет количество небольших городов с зараженностью, превышающей среднероссийские показатели в два-четыре раза. Это Кировоград, Североуральск, Тольятти, Верхний Уфалей, Ленинск-Кузнецкий, Новотроицк, Орск, Березники и другие. Какая именно доля человек в этих населенных пунктах заражена вирусом, в материалах не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за пять лет заболеваемость ВИЧ сократилась в 1,3 раза.

Видео: TED-Ed

Теги: вич, регионы россии, спид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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