В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 35 населенных пунктах доля людей, заболевших ВИЧ, составляет около 0,5%.

В 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека. Об этом говорится в материалах "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте". Эти документы направлены Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В 35 регионах страны доля населения, заболевшая ВИЧ, составляет около 0,5%. В Роспотребнадзоре также сообщили, что сейчас в стране растет количество небольших городов с зараженностью, превышающей среднероссийские показатели в два-четыре раза. Это Кировоград, Североуральск, Тольятти, Верхний Уфалей, Ленинск-Кузнецкий, Новотроицк, Орск, Березники и другие. Какая именно доля человек в этих населенных пунктах заражена вирусом, в материалах не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за пять лет заболеваемость ВИЧ сократилась в 1,3 раза.

Видео: TED-Ed