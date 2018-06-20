В Петербурге за пять лет заболеваемость ВИЧ сократилась в 1,3 раза

По данным на январь 2019 года в Северной Столице живет 43 тыс. 282 ВИЧ-инфицированных людей.

За последние пять лет количество зараженных ВИЧ-инфекцией в Петербурге сократилось в 1,3 раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.

По ее словам, в начале нового тысячелетия город на Неве входил в число лидеров по количеству больных ВИЧ. Однако со временем показатель становился все ниже, и сейчас он ниже, чем в среднем по России.

По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в минувшем году в Петербурге зафиксировали 2892 случая заболевания, из которых 60% обнаружили у постоянных жителей. По данным на январь 2019 года в Северной Столице живет 43 тыс. 282 ВИЧ-инфицированных людей.

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