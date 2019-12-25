В Петербурге ремонт трубопровода затронул 75 жилых домов и клинику РАН

Также без теплоснабжения осталась клиническая больница РАН на проспекте Тореза..

В Петербурге из-за ремонтных работ на теплосетях без отопления и горячей воды временно остались жители 75 домов, а также клиническая больница Российской академии наук. Повреждение трубопровода обнаружили утром на 3-й линии Васильевского острова, сообщили в "ТЭК СПб".

Специалисты отключили аварийный участок и приступили к ремонту. По нормативам, на устранение дефекта отведено 13 часов. Ожидается, что подачу отопления и горячей воды в жилые дома восстановят ориентировочно к полуночи. При этом некоторые жители рассказали корреспонденту 78.ru, что в их квартирах тепло и горячая вода сохраняются.

Еще одно отключение затронуло клиническую больницу РАН, расположенную на проспекте Тореза, 72. Там отопление и горячую воду также временно отключили из-за ремонтных работ. По словам одного из пациентов, в палатах установили обогреватели.

На соседней Манчестерской улице в тот же день начались плановые работы на теплосетях. В "ТЭК СПб" сообщили, что вернуть отопление и горячую воду в больницу планируют к 22:00 следующего дня.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV