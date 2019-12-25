Фармацевтика и судостроение помогут укрепить торговые связи Петербурга с ОАЭ

Петербург и ОАЭ намерены расширить торговлю высокотехнологичной продукцией.

Петербург намерен расширить торговое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличить поставки отечественной продукции. Перспективы взаимодействия обсудили вице-губернатор города Кирилл Поляков и заместитель министра внешней торговли ОАЭ Фахад Аль-Гергави на рабочей встрече в Невской ратуше.

Одним из основных вопросов стала транспортная логистика. С 2024 года работает морская контейнерная линия, соединяющая порт Джебель-Али с портом Бронка и портами Каспийского бассейна. Благодаря этому срок доставки грузов удалось уменьшить с 45 до 28 дней.

По словам Кирилла Полякова, через Петербург проходит около 30 % российского экспорта. Власти города рассчитывают расширить ассортимент товаров, которые поставляют партнерам из Эмиратов. Среди перспективных направлений названы информационные технологии, судостроение, медицинское приборостроение и фармацевтика.

Во время переговоров вице-губернатор пригласил эмиратскую делегацию посетить Особую экономическую зону Петербурга. Там представители ОАЭ смогут ознакомиться с работой местных предприятий, специализирующихся на высоких технологиях.

Кроме того, Кирилл Поляков предложил представителям Эмиратов принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2027 году. Дальнейшие контакты сторон должны помочь определить новые возможности для расширения торговли и промышленного сотрудничества.

Фото: MAX/Кирилл Поляков