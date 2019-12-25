В 13 населенных пунктах Ленобласти возможно введение карантина

Такое решение может быть принято по итогам совещания губернатора и глав районов.

В понедельник, 20 апреля, Александр Дрозденко провел совещание с главами районных администраций Ленобласти. По его итогам может быть принято решение о введении жестких карантинных мер в 13 населенных пунктах. Информация об этом появилась на telegram-канале "Тайны Ленинградского двора".

Так, карантин могут объявить в Мурино, Кудрово, Всеволожске, Новосергиевке, Выборге, поселках Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино, Гатчине, Тихвине, Тосно и в Пикалево.

В случае принятия такого решения, усилится контроль по наблюдению над жителями и заболевшими. На территориях будут проводится регулярные дезинфекции, начнут работать рейды полицейских патрулей и дружинников. Кроме того, возможно введение ограничений на въезд и выезд из указанных населенных пунктов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти задержали хозяина хостела, где коронавирусом заразились 123 мигранта.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области