У медработников уровень антител выше, чем у представителей других профессий.

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%. Об итогах первого этапа исследования популяционного иммунитета к инфекции в России рассказали в Роспотребнадзоре.

Стало известно, что лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у дошкольников и подростков в возрасте до 13 лет. Популяционный иммунитет у них в 1,3-2,1 раза выше, чем у других возрастных групп.

У медработников уровень антител выше, чем у представителей других профессий.

Известно, что данное исследование проводилось в 26 регионах, в нём приняло участие 72 тысячи человек.

Ранее Путин прокомментировал решение своей дочери испытать на себе вакцину от COVID-19.

Видео: government.ru