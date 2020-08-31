В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%. Об итогах первого этапа исследования популяционного иммунитета к инфекции в России рассказали в Роспотребнадзоре.
Стало известно, что лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у дошкольников и подростков в возрасте до 13 лет. Популяционный иммунитет у них в 1,3-2,1 раза выше, чем у других возрастных групп.
У медработников уровень антител выше, чем у представителей других профессий.
Известно, что данное исследование проводилось в 26 регионах, в нём приняло участие 72 тысячи человек.
Ранее Путин прокомментировал решение своей дочери испытать на себе вакцину от COVID-19.
Видео: government.ru
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