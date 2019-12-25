В 11 районах Ленобласти временно пропадёт электроэнергия

Плановые работы на сетях закончатся к 20:00.

Во вторник, 30 июня, в 11 районах Ленинградской области пройдут плановые работы на электросетевых объектах. Местным жителям придётся подождать включения света до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба "Ленэнерго"

По предварительной информации, свет вернется во все районы к 20:00.

Электричество отключат в следующих населённых пунктах:

Тихвинский район - деревни Нюрговичи, Берег, Черенцово, Корвала, Харагеничи, поселок Шугозеро, деревня Кончик (Пашозерское СП) - с 08:00 до 20:00;

Ломоносовский район - Русско-Высоцкое, СНТ Электронмаш, деревни Малое Карлино и Большое Коновалово, Дубки - с 09:30 до 18:00;

Гатчинский район - деревни Покровская, Вяхтелево, Малая Ивановка, Лайдузи - с 09:30 до 18:00;

Бокситогорский район - деревни Журавлево 1/2, Захожи, Лукинская, поселки Ларьян, Подборовье, деревня Тургошь - с 09:00 до 17:00;

Подпорожский район - пгт Вознесенье - с 09:00 до 18:00;

Волховский район - деревня Залужье - с 09:00 до 17:00;

Всеволожский район - ГП им.Свердлова, Дранишники, СНТ Железнодорожник, Сярьги, Мурино, Старая - с 10:00 до 17:00;

Кингисеппский район - Торма, Бол.Пустомержа(скважина, котельная вв.2) - с 09:00 до 17:00;

Киришский район - Наволок - с 10:00 до 16:00;

Выборгский район - Матросова - с 10:00 до 16:00;

Лодейнопольский район - деревня Конево, Фомино, Пономарево ,Коростылево - с 10:00 до 15:00.

Ранее мы рассказали о том, что в Тихвине благоустраивают тротуары.

Фото: Puxabay