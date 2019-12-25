ВТБ сохранит пониженную ставку по льготной ипотеке

В России программу льготной ипотеки решено было продлить на год, но условия немного изменились.

Банк ВТБ принял решение не повышать ставку по льготной ипотеке на новостройки после 1 июля. Ставку банк сохранил в диапазоне 5,7 – 5,9% годовых. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка будет зависеть от суммы первоначального взноса. На первом этапе она будет равняться 5,7% или 5,9%. Как подчеркнул вице-президента ВТБ Михаил Сероштан, в будущем банк также планирует клиента обеспечивать ставку ниже 7%.

За время действия программы льготной ипотеки ВТБ выдал более 100 тыс. кредитов. Общая сумма составила 340 млрд рублей.

Ранее мы писали, что правительство до июля 2022 года продлило действие программы льготной ипотеки в России. Однако условия программы немного изменились - ставка составляет 7%, а максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

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