Такой способ позволяет им "не оставлять цифровых следов преступления".

ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт. Об этом сообщили в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что мошенники перестали делать виртуальный NFC-клон карты клиента, а просят перевести деньги на свой NFC-клон. Такой способ позволяет им "не оставлять цифровых следов преступления". Они также под разными предлогами предлагают жертвам устанавливать приложения сотовых операторов или банков, через которые активируют шпионское ПО.

Ранее мы сообщали, что Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников.

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