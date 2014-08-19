ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах

Эксперты напоминают, что криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат денежных средств практически невозможным.

Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается на территории России. Соответствующее заявление сделали специалисты из пресс-службы бака ВТБ. Эксперты уточнили, что раньше аферисты выманивали у граждан рубли, а сейчас все активнее стремятся получить денежные средства, выведенные через различные криптовалюты.

Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты. пресс-служба ВТБ

Криминальная схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере. Эти контакты маскируются преступниками под бытовую ситуацию для того, чтобы дезориентировать жертву. Злоумышленник может представиться старшим по дому, сообщить о необходимости срочной замены домофона или под другими предлогами хочет выманить у человека код из SMS-сообщения. После этого аферист получает полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере. Далее украденный аккаунт используется для рассылок сообщений по контактам пользователя от его имени. Наиболее распространенный сценарий - просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники обещают вернуть деньги в скором времени. ВТБ уточняет, что получив такой текст многие пользователи автоматически доверяют его содержанию. Не стоит начинать переписку или советовать другой контакт для консультаций. Для того, чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что "сейчас очень заняты", "на совещании" или "плохо ловит связь". Однако затем настаивают на осуществлении перевода именно криптовалютой.

Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги. Дмитрий Саранцев, вице-президент ВТБ

Фото: Piter.tv