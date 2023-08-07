ВТБ предложил самоограничения на исходящие переводы для защиты от мошенников

В банковской организации рассказали о способе защиты денег от аферистов.

ВТБ расширяет свой сервис самоограничений для защиты от мошенников, клиенты смогут поставить такие ограничения на исходящие денежные переводы. В пресс-службе кредитной организации страны уточнили, что такой сервис будет полезен пожилым людям и подросткам. Специалисты объяснили, что новый функционал презентован в преддверии форума "Финополис-2025".

Клиенты, не использующие трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги. пресс-служба ВТБ

В банке считают, что такая возможность по ограничению переводов будет особенно полезна пенсионерам, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов. В том случае, если эти люди не пользуются исходящими переводами в мобильном приложении, то их близкие могут помочь установить запрет в интернет-банке на все или некоторые переводы по России. Также существует возможность ограничить увеличение общих лимитов на онлайн-переводы и платежи. Однако снять самоограничения можно только в отделении банка при личном присутствии.

