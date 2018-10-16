ВТБ хочет отсудить у бывших владельцев "Трансаэро" почти 250 млрд рублей

ВТБ совместно со своими дочерними компаниями был в числе основных кредиторов авиакомпании.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск банка ВТБ. Истцом выступают экс-владельцы авиакомпании "Трансаэро", с которых ответчик хочет получить около 250 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Авиакомпания "Трансаэро" прекратила свою деятельность в 2015 году, а через два года была признана банкротом. ВТБ совместно со своими дочерними компаниями выдал организации около 30 млрд., которые позднее выросли в долг в размере 250 млрд.



В своем иске банк также отметил, что руководство "Трансаэро" препятствовало процедуре банкротства, не передав ряд документов бухгалтерского учета и отчетности, а также фальсифицировало некоторые отчетные данные.

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