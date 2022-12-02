ВС России приступили к штурму позиций ВСУ в селе Водяное на авдеевском направлении в ДНР

Операцию ведут бойцы 1-ой Славянской бригады Народной милиции ДНР.

Вооруженные силы России приступили к штурму огневых и боевых позиций Вооруженных сил Украины, расположенных на территории села Водяное, расположенного на авдеевском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей", которые опубликовали видеокадры операции. Известно, что наступление ведут бойцы Первой Славянской бригады Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии и корректировки оператора БПЛА. В ролике показан сброс боевых снарядов по целям противника, а также штурм территории личным составом. После этого ВСУ решили покинуть ранее занятые позиции, что помогло продвижению российских сил вперед.

Напомним, что еще 30 ноября в российском министерстве по обороне рассказали о продолжении успешных наступательных действий по освобождению села Водяное российскими войсками от сил ВСУ. Данный населенный пункт важен для последующего продвижения на Авдеевку, а также для снижения активности обстрелов мирного населения со стороны противника в густонаселенных районах ДНР.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости