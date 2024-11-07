Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения при "Западной" группировке войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. За день военнослужащие захватили 42 опорных пункта, уничтожили четыре полевых склада боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы Иван Бигма. Офицер указал, что в общей сложности противник лишился 13 единиц техники, включая танк Т-64 самоходную артиллерийскую установку и три автомобиля.

Мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены 2 станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления БПЛА. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Во время организации контрбатарейной борьбы "Западом" уничтожены семь минометных расчетов ВСУ. Силами противовоздушной обороны поражены четыре беспилотника самолетного типа.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Фото и видео: Минобороны России