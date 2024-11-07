Российские подразделения при "Западной" группировке войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. За день военнослужащие захватили 42 опорных пункта, уничтожили четыре полевых склада боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы Иван Бигма. Офицер указал, что в общей сложности противник лишился 13 единиц техники, включая танк Т-64 самоходную артиллерийскую установку и три автомобиля.
Мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены 2 станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления БПЛА.
Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"
Во время организации контрбатарейной борьбы "Западом" уничтожены семь минометных расчетов ВСУ. Силами противовоздушной обороны поражены четыре беспилотника самолетного типа.
Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.
Фото и видео: Минобороны России
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