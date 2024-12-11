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Бойцы группировки "Запад" сбили за сутки 11 беспилотников

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Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения при "Западной" группировке войск при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 февраля 2025 года сделал руководитель пресс-службы Иван Бигма. Офицер указал, что сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

За последние сутки армия киевского режима потеряла девять своих минометных расчетов. Дополнительно российскими бойцами из "Запада" уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами противника. 

Минобороны показало кадры боевой работы танка Т-72Б3М.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, иван бигма, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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