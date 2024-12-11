Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения при "Западной" группировке войск при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 февраля 2025 года сделал руководитель пресс-службы Иван Бигма. Офицер указал, что сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

За последние сутки армия киевского режима потеряла девять своих минометных расчетов. Дополнительно российскими бойцами из "Запада" уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами противника.

Минобороны показало кадры боевой работы танка Т-72Б3М.

Фото и видео: Минобороны России