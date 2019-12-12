ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Задачи выполнены бойцами "Севера", "Запада" и "Востока".

Вооруженные силы России за минувшую неделю установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление от 13 февраля сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что два объекта располагаются на территории Харьковской области, а еще по одному - в Запорожской и Сумской областях. Под управление "Северной" группировки войск в рамках наступательных действий успешно перешли Чугуновка и Сидоровка.

"Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. сообщение Минобороны России

Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили новый иск на 405 млн рублей.

Фото: Минобороны России