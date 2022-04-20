ВС РФ ракетами уничтожили до 40 военных ВСУ в районах Нововоронцовки и Киселевки

Ликвидировано семь единиц военной техники противника.

Вооруженные силы России ракетами уничтожили до 40 военных ВСУ в районах населенных пунктов Нововоронцовка и Киселевка. Соответствующими данными с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 20 апреля поделился официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. По словам эксперта, удары были нанесены высокоточным оружием. Кроме личного состава армии противника также поражены семь единиц боевой техники.

В результате удара в районах Нововоронцовки и Киселевки уничтожено до 40 человек личного состава ВСУ, а также семь единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ поразили 1053 военных объекта ВСУ за ночь.

Фото и видео: Минобороны России

