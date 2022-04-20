ВС РФ поразили 1053 военных объекта ВСУ за ночь

В Министерстве по обороне рассказали о работе ВКС РФ, ПВО и ракетных войск в рамках спецоперации на Украине.

Министерство по обороне сообщило о том, что российские войска поразили 1053 военных объекта Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь. Такую информацию журналистам во время регулярного брифинга от 20 апреля предоставил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт пояснил, что удары наносились ракетными силами и средствами артиллерии.

Уничтожены 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы, 106 огневых позиций артиллерии. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также российская оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировала 73 военных объекта. Поражены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Средства ПВо сбили в воздухе две ракеты "Точка-У" и шесть дронов противника.

ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России