Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ за ночь.

Российские средства противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты от украинских комплексов "Точки-У" и шесть беспилотных летательных устройства противника. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 20 апреля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что за ночь оперативно-тактическая авиация ВКС РФ ликвидировала 73 военных объекта ВСУ. В списке уничтоженных мишеней есть четыре пункта управления, а также 57 мест скопления личного состава армии противника. Поражены шесть танков, девять бронированных машин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".

Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины.

Фото и видео: Минобороны России