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Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины

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Истребители выполнили задачи по ликвидации объектов ВСУ.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры нанесения ударов отечественными истребителями-бомбардировщиками Су-34 по позициям Вооруженных сил Украины. Кадры боевой работы экипажей самолетов размещены в социальных сетях военного ведомства. В рамках выполнения задач руководства пилоты из ВКС РФ отработали авиационные атаки по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям. В МО РФ уточнили, что такие сооружения используются местными националистами.

Также удары совершены по складам с оружием и боеприпасами, в числе которых были и иностранные поставки военной помощи киевскому режиму. В МО РФ подчеркнули, что нанесение авиационных ударов выполнялось одиночно и парами. Результаты миссий сняты с бортов беспилотников. 

В ДНР сообщили о пяти сдавшихся в плен военных ВСУ с территории "Азовстали".

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, минобороны, су-34
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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