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В ДНР сообщили о пяти сдавшихся в плен военных ВСУ с территории "Азовстали"

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Бойцы вышли к силам Народной милиции ДНР с территории предприятия в Мариуполе.

В ДНР сообщили о пяти сдавшихся в плен военных ВСУ с территории "Азовстали". Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики. Информацию подтвердил в эфире проекта "Соловьев live" первый заместитель руководителя Министерства по информации ДНР Даниил Безсонов. Он уточнил, что боевики вышли с территории металлургического предприятия в Мариуполе.

Сейчас в целом, если учитывать по двум республикам (ДНР и ЛНР), то объективно набирается более 3 тысяч военнопленных.

Даниил Безсонов, министр информации в ДНР

Эксперт считает, что в случае с пятью вышедшими к военным ДНР солдатами сработали листовки с призывами сложить оружие и сдаться в плен. Эти листовки силы НМ ДНР разбрасывает в регионе при помощи специальных агитснарядов.

Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ "Краснополем".

Фото и видео: Telegram / Народная милиция ДНР
 

Теги: азовсталь, военнопленные, всу, днр, донбасс, мариуполь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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