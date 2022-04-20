Бойцы вышли к силам Народной милиции ДНР с территории предприятия в Мариуполе.

В ДНР сообщили о пяти сдавшихся в плен военных ВСУ с территории "Азовстали". Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики. Информацию подтвердил в эфире проекта "Соловьев live" первый заместитель руководителя Министерства по информации ДНР Даниил Безсонов. Он уточнил, что боевики вышли с территории металлургического предприятия в Мариуполе.

Сейчас в целом, если учитывать по двум республикам (ДНР и ЛНР), то объективно набирается более 3 тысяч военнопленных. Даниил Безсонов, министр информации в ДНР

Эксперт считает, что в случае с пятью вышедшими к военным ДНР солдатами сработали листовки с призывами сложить оружие и сдаться в плен. Эти листовки силы НМ ДНР разбрасывает в регионе при помощи специальных агитснарядов.

Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ "Краснополем".

Фото и видео: Telegram / Народная милиция ДНР

