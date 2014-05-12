  1. Главная
ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
Сегодня, 12:43
Подразделения "Южной" группировки ВС РФ в результате решительных действий освободили еще один населенный пункт в зоне СВО.

Российские бойцы от 24 ноября освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Иванополье, находящееся на территории Донецкой народной республики. Во время успешных наступательных действий  военнослужащие продвинулись в глубину обороны армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились  официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Южной" группировки войск. Противник лишился 225 солдат ранеными и погибшими, шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Дополнительно ВС РФ поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и два склада материальных средств у ВСУ.

Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка в ДНР.

пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России

