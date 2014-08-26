Российские военнослужащие от 29 декабря 2025 года освободили населенный пункт Диброва, находящийся на территории Донецкой народной республики. Во время успешных наступательных действий отечественные боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Западной" группировки сил. Силы "Запада" поразили технику и личный состав трех механизированных, штурмовой бригад армии киевского режима, бригады национальной гвардии и бригады территориальной обороны противника, которые располагались в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.
На Купянском оперативном направлении СВО за минувший день российскими подразделениями ищ 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая работу иностранных наемниковоколо Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва сил врага в город Купянск Харьковской области. На местности уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники.
Потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину "Iveco" итальянского производства и бронетранспортер "Senator" канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов
пресс-служба Минобороны России
В Якутии приземлился фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б".
Фото: Минобороны России
