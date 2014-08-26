"Запад "выполнил задачу на СВО.

Российские военнослужащие от 29 декабря 2025 года освободили населенный пункт Диброва, находящийся на территории Донецкой народной республики. Во время успешных наступательных действий отечественные боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Западной" группировки сил. Силы "Запада" поразили технику и личный состав трех механизированных, штурмовой бригад армии киевского режима, бригады национальной гвардии и бригады территориальной обороны противника, которые располагались в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.

На Купянском оперативном направлении СВО за минувший день российскими подразделениями ищ 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая работу иностранных наемниковоколо Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва сил врага в город Купянск Харьковской области. На местности уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники.

Потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину "Iveco" итальянского производства и бронетранспортер "Senator" канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов пресс-служба Минобороны России

В Якутии приземлился фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б".

