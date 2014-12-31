Боевая задача выполнена "Востоком" на СВО.

Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Бойцы 25 августа августа успешно освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Запорожское, расположенное на территории Днепропетровской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. пресс-служба Минобороны России

За минувшие сутки российские оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дополнительно удары совершены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах СВО.

Фото: Минобороны России