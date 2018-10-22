Прокуратура Петербурга отменила уголовные дела по ЖК "Самолет"

Не нашлось состава преступления.

Прокуратура Санкт-Петербурга отменила два уголовных дела о мошенничестве в отношении застройщиков ЖК группы "Самолет" в Курортном и Колпинском районах, признав, что действий, направленных на обман дольщиков, не совершалось, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следственные органы ранее возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей застройщиков получили денежные средства от граждан по договорам долевого участия, но не выполнили свои обязательства в установленный срок.

Прокуратура установила, что фактов хищения денежных средств, умысла или корыстных действий со стороны руководителей ООО "СПб реновация", ООО "СПб реновация – Песочный" и ООО "Специализированный застройщик "СПб реновация – Красный Кирпичник" не выявлено. Нарушения касались только сроков передачи квартир, ответственность за которые предусмотрена гражданским законодательством, а не уголовным.

Жилые комплексы завершены: дома ЖК "Новое Колпино" введены в эксплуатацию 18 июля 2024 года, при этом 90% квартир переданы дольщикам. Разрешение на ввод в эксплуатацию домов ЖК "Курортный квартал" выдано в июне 2025 года.

Ранее экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу на деньги Минобороны и парка "Патриот" после начала СВОю

Фото: Piter.tv