Задача реализована силами "Востока".

Российские военнослужащие от 24 февраля освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Риздвянка, расположенный на территории Запорожской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Такими данными с журналистами поделились официальные сотрудники пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Боевая задача реализована силами "Восточной" группировки войск. Известно, что Вооруженные силы Украины лишились до 170 человек личного состава убитыми и ранеными, четырех боевые бронированных машин и 18 автомобилей.

Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Любицкого, Барвиновки,, Чаривного в Запорожье и Великомихайловки в Днепропетровской области. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России