Задача выполнена "Югом" в ходе СВО.

Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Военнослужащие нашей страны 28 августа августа успешно освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Нелеповка, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. "Югом", нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад армии киевского режима, находившихся в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР.

ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России