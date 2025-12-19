Задача в ходе проведения СВО выполнили военные из "Севера".

Российские военнослужащие от 14 января освободили населенный пункт Комаровка, находящийся на территории Сумской области. Благодаря успешным наступательным шагам в ходе специальной военной операции наши боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализовала силами "Северной" группировки войск. Бойцы нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад противника, а также местной бригады территориальной обороны, расположенных в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка. Армия киевского режима лишилась до 190 человек живой силы погибшими и ранеными, двух боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники, двух орудий полевой артиллерии. Дополнительно удалось поразить склад горючего и три склада с материальными средствами ВСУ.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. пресс-служба Минобороны России

В Финляндии считают, что Лондон ракетами для Киева надеется продлить конфликт.

Фото: Минобороны России