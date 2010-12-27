Во Фрунзенском районе поймали мигранта-насильника с кухонным ножом

В Купчине мигрант напал на соотечественницу, изнасиловав и ограбив жертву.

Во Фрунзенском районе полиция по горячим следам поймала гражданина Узбекистана, который подозревается в нападении на женщину и принуждении ее к сексуальным действиям. Оперативники установили, что задержанный находится в розыске на родине. Там его обвиняют в изнасиловании.

О преступлении правоохранительные органы узнали в ночь на 27 марта. В местное отделение полиции обратилась 24-летняя мигрантка. По словам жертвы, на нее набросился неизвестный. Сначала мужчина бил ее по голове и шее кулаками, а потом потребовал оказать ему интимные услуги. Не выполнить указание разбойника пострадавшач н могла, так как в руках у него был кухонный нож. Инцидент произошел около 67 дома корпус 1 по Бухарестской улице. Кроме принуждения к близости и избиения, соотечественник жертвы украл у нее мобильный телефон, пять тысяч рублей и ювелирные украшения.

В ту же ночь оперативникам удалось обнаружить преступника у 77 дома по Будапештской улице. Его забрали в участок, где по отпечаткам пальцев установили личность. Выяснилось, что мигрант объявлен в международный розыск с 4 сентября 2017 года. Теперь иностранец получил еще одно уголовное дело, но в Северной столице России. Ему предъявили обвинение за разбой и насильственные действия ексуального характера.

