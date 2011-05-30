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ВОЗ: с начала года число умерших от COVID-19 в мире достигло миллиона человек
Сегодня, 10:58
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ВОЗ: с начала года число умерших от COVID-19 в мире достигло миллиона человек

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Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о печальной статистике по росту смертности от ковида в мире.

В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек. Об этом рассказал в рамках брифинга с журналистами генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Аданом Гебрейесус. Он сообщил, что в 2022 году мир преодолел трагический рубеж по зарегистрированным летальным исходам среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Ранее глава ВОЗ заявил о том, что порядка 15 тысяч человек во всем мире умерли за неделю от COVID-19. Также за последние четыре недели количество смертей  из-за ковида выросло на 35%.

Глава ВОЗ призвал вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет.

Фото и видео: WHO

Теги: воз, летальный исход, пандемия, тедрос аданом гебрейесус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье,

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