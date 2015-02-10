Организация хочет обеспечить вакциной те государства, которые не могут ее приобрести.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Россия ведут переговоры о поставке вакцин нуждающимся странам. Об этом сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Вуйнович, на сегодняшний день недостаточно доз на все страны. Она также отметила, что важно не оставить без вакцины те страны, которые не могут ее приобрести.

ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне. Ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Ранее глава РФПИ назвал возможный срок одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

Видео: YouTube / Россия-24