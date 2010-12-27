В Новом Девяткино местные жители беспокоятся о незакрытых люках и канализационных запахах

Во Всеволожском районе Ленобласти жителей пугают открытые люки и пары от канализационной системы.

В Новом девяткино местные жители жалуются на проблему открытых люков. В лесополосе за частными коттеджами повсеместно расположены открытые канализационные входы. Некоторые отверстия даже не огорожены. Очевидцы сообщают, что иногда от бездействия администрации района травмируются дети, которые проваливаются буквально сквозь землю. Особые опасения вызывают незакрытые люки в зимних период, когда пространство вокруг припорошено снегом и разобрать очертания люков практически невозможно. В ловушку также могут попасться и домашние собаки, которые регулярно гуляют по территории в сопровождении хозяев: в ста метрах находится Капральев парк.

Также возмущения вызваны тошнотворным запахом, который распространяется из канализационных отверстий и разбросанных по периметру мусорных пакетов, образовавших импровизированную свалку бытовых отходов. Жители просят власти района отреагировать на проблему и обезопасить место. Очевидцы напоминают, что похожая ситуация происходила летом. Вопросом занимались в течение полутора месяцев, но в итоге люки закрыли.

Фото: Вконтакте/Девяткино Online

