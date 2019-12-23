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ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России

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Рейтинги сильно отличаются друг от друга.

ВНИИТ назвал самые востребованные профессии в России. Лидерство отдано должности продавца-кассира. В топ-пять также попали повара, педагоги профобучения, юристы и социальные работники. Их больше всего не хватает среди рабочих и специалистов среднего звена. Об этом сообщили "Известия".

Стране также нужны специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, дефектологи. В Минтруда опубликовали собственный рейтинг, который значительно отличается от данных ВНИИТ. Чиновники считают, что самыми востребованными являются строители, механики и ремонтники. Последний список подготовлен экспертами в конце сентября. 

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны самые востребованные профессии в 2020 году.

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: вниит, минтруда, профессии, рейтинг
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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