ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России

Рейтинги сильно отличаются друг от друга.

ВНИИТ назвал самые востребованные профессии в России. Лидерство отдано должности продавца-кассира. В топ-пять также попали повара, педагоги профобучения, юристы и социальные работники. Их больше всего не хватает среди рабочих и специалистов среднего звена. Об этом сообщили "Известия".

Стране также нужны специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, дефектологи. В Минтруда опубликовали собственный рейтинг, который значительно отличается от данных ВНИИТ. Чиновники считают, что самыми востребованными являются строители, механики и ремонтники. Последний список подготовлен экспертами в конце сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны самые востребованные профессии в 2020 году.

Видео: YouTube/CareerOneStop