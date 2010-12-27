Названы профессии, которые будут нужны работодателям больше остальных.

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году. Среди массовых профессий лидируют водители, официанты, курьеры и продавцы. Интерес к последним повысится из-за открытия новых точек ритейлеров. В частности, обществу необходимы кассиры. Об этом сообщил портал "Работа.ру".

В узкопрофильных специальностях лидируют программисты, специалисты в контекстной и таргетированной рекламе. Повысится спрос на аналитиков, продакт-менеджеров. Мастерам придется контролировать большие базы данных и работать с искусственным интеллектом. Профессионалы нужды из-за регулярного расширения штата сотрудников в IT-компаниях. Им нужны SMM и SEO специалисты, разработчики мобильных приложений, тестировщики и маркетологи.

Эксперты отмечают, что в следующем году будет спрос также на поваров, рабочих, машинистов автокрана, бетонщиков, плотников, столяров, маляров и каменщиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что четверть россиян сообщили об угрозе увольнения.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

