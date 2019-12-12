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Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

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Социологи выяснили, какие профессии считаются под угрозой.

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения (26%). Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты опроса сервиса HeadHunter. Около 9% считают, что такая ситуация наиболее вероятна, "скорее да" ответили 17% опрошенных

Почти 30% сомневаются в том, что их лишат должности, в 33% уверены в сохранении рабочего места, а 10% сомневаются в ответе на вопрос, поэтому не дали ни положительной, ни отрицательной реакции. Меньше всего за работу переживают представители научной и образовательной сферы. Также сохранность должности не беспокоит сотрудников в сферах добычи сырья и консультирования. Больше всего переживают сотрудники банков, отрасли безопасности, управления персоналом.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские родители оказались щедрее региональных.

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: опрос, работа, увольнение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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