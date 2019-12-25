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ВМедА подала иск в суд Петербурга на Первый канал
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ВМедА подала иск в суд Петербурга на Первый канал

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Антон Кобит представлял интересы потерпевших по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта/

Невский суд Петербурга назначил предварительное судебное заседание по гражданскому делу по иску ФГВОУ ВО "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" МО РФ к адвокату Антону Кобиту и АО "Первый канал" о защите деловой репутации юридического лица. Об этом 21 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Антон Кобит представлял интересы потерпевших по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. В программе "Пусть говорят" Кобит рассказывал о позиции своих доверителей на Первом канале. Программа вышла в ноябре прошлого года. Защитнику не понравилось то, как проводилась экспертиза останков Юшко, он говорил о коррупции и неэтичных поступках.

Академия с этими заявлениями не согласилась. В случае удовлетворения иска она просит опубликовать официальное опровержение. Предварительное судебное заседание назначено на 10.10.2022.

Фото: piter.tv
 

Теги: вмеда, иск, первый канал, репутация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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