ВМФ России получил корабль противоминной обороны "Иван Антонов"

В недалеком будущем построят целую серию из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

В субботу, 26 января построенный в Петербурге новейший корабль проекта 12700 противоминной обороны "Иван Антонов" перешел на баланс Военно-морского флота России. Об этом сообщают "Невские новости".

Торжественный ритуал первого подъема Андреевского флага на судне прошел у причала номер 2 Балтийской военно-морской базы, напротив памятника основателю Российского флота Петру I.

Корабль ПМО "Иван Антонов" существенно отличается от головного корабля проекта 12700 "Александр Обухов", на котором во время эксплуатации произведена апробация и проверка ряда узлов и системю. В ближайшее время для ВМФ России построят несколько десятков односерийных кораблей противоминной обороты проекта 12700.

Фото: twitter.com / @mod_russia